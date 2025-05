Nel pomeriggio di ieri, a Milano, un quindicenne ha ucciso Teresa Emma Meneghetti, 82 anni, ex vicina di casa e amica della madre. Dopo il delitto, il ragazzo è tornato a casa e ha confessato tutto: “L’ho uccisa”. Sotto choc, la madre ha subito chiamato il 112: “Mio figlio ha ucciso una donna, venite a prenderlo”.

La prima ricostruzione

Il delitto è avvenuto intorno alle 16 in via Verro, nella periferia sud della città. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si era recato a trovare l’anziana, legata alla famiglia da un’amicizia di lunga data. Durante l’incontro, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una lite. Il ragazzo l’avrebbe colpita con una lampada e poi strangolata a mani nude. Il quindicenne, considerato “problematico” nel quartiere ma non seguito da strutture psichiatriche, potrebbe essere sottoposto a fermo per omicidio volontario. Intanto, la Procura per i minorenni indaga sulle sue condizioni mentali. Sul luogo del delitto sono in corso rilievi della Scientifica. Le testimonianze dei vicini, e soprattutto l’interrogatorio della madre e del figlio, saranno determinanti per chiarire cosa abbia scatenato la violenza.