È stato rintracciato e fermato dai carabinieri Filippo Manni, 21 anni, il giovane che ha ucciso la madre, Teresa Sommario, 53 anni, nella loro abitazione a Recale, nel Salento. Secondo le prime ricostruzioni, Manni avrebbe colpito la madre alla testa con un’accetta per motivi ancora da chiarire. Dopo l’aggressione, il giovane si era dato alla fuga, ma è stato notato mentre si aggirava per il paese e segnalato da un passante ai militari. I carabinieri della compagnia di Casarano e del nucleo investigativo di Lecce sono intervenuti tempestivamente, avviando le indagini per chiarire l’esatta dinamica del fatto. La vittima, nata in Germania ma residente da tempo a Racale, viveva insieme al figlio nella stessa abitazione dove è avvenuto il dramma. Filippo Manni è stato condotto in caserma per l’interrogatorio e resta sotto custodia mentre proseguono le indagini.