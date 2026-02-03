Una giovane di 23 anni è morta nel pomeriggio di oggi, martedì 3 febbraio, dopo essere stata ricoverata in gravissime condizioni nell’ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima si chiamava Ilenia Musella ed aveva una ferita da arma da taglio alla schiena.

La giovane donna, già in gravissime condizioni, è stata portata in ospedale da alcune persone a bordo di un’auto, che poi si sono allontanate. La Polizia, attraverso i dispositivi di videosorveglianza, sta cercando di identificare il veicolo per rintracciare coloro che hanno condotto la 23enne a Villa Betania. Ilenia era munita di documenti e risiedeva nel rione Conocal, zona del quartiere Ponticelli alla periferia orientale di Napoli.

Dai primi accertamenti sembra che l’accoltellamento sia avvenuto in strada a seguito a una lite improvvisa cui avrebbero partecipato diverse persone. La polizia sta interrogando anche i familiari della 23enne e alcuni potenziali testimoni.