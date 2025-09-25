A Mesagne, la Procura dei minori di Lecce ha aperto un’inchiesta per violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di una ragazza di 13 anni. Gli indagati sono due adolescenti, uno di 12 anni e l’altro di 15. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane sarebbe stata aggredita in strada dai due coetanei. Dopo l’episodio, la 13enne si sarebbe confidata in lacrime ai genitori, che hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. Grazie alla sua testimonianza, le forze dell’ordine hanno potuto identificare i responsabili e avviare le indagini, mirate a ricostruire nei dettagli quanto accaduto e chiarire le responsabilità dei due minori.

Le riflessioni degli esperti

L’episodio ha sollevato preoccupazioni sul contesto che può portare a simili comportamenti in ragazzi così giovani. “Se ragazzi di dodici e quindici anni arrivano a compiere gesti simili, la domanda che ci si deve porre riguarda non solo la loro responsabilità individuale, ma anche le condizioni ambientali, familiari e sociali che hanno reso possibile un simile esito”, ha spiegato la psicologa Alessandra Cavallo.

L’esperta ha sottolineato come questi atti derivino spesso da una combinazione di fattori, tra cui l’esposizione precoce a contenuti distorti su internet, la mancanza di educazione all’affettività, la scarsa supervisione adulta e modelli culturali che normalizzano la sopraffazione.