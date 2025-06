Un pomeriggio da incubo si è trasformato in salvezza grazie al coraggio e all’intelligenza di una sedicenne. Sulla strada tra Crispano e Caivano, in provincia di Napoli, una madre e una figlia sono state aggredite dal padre, un pizzaiolo di 43 anni, completamente ubriaco alla guida. L’uomo ha cominciato a colpire con schiaffi prima la moglie di 46 anni e poi anche la figlia, disabile, di appena 16 anni. Nonostante la paura, la giovane ha avuto la lucidità di inviare un messaggio ai suoi compagni di classe con la posizione GPS, chiedendo aiuto e riuscendo così a rompere il muro di violenza in cui lei e la madre erano intrappolate.

Il salvataggio grazie alla tecnologia e alla prontezza

Grazie alla geolocalizzazione inviata dalla ragazza, i compagni sono riusciti a contattare subito la centrale operativa dei carabinieri. I militari della stazione di Caivano hanno intercettato l’auto segnalata in tempo reale e inviato una pattuglia che ha bloccato il veicolo poco dopo. La scena che si sono trovati davanti era toccante: la ragazza, in lacrime e terrorizzata, ha avuto la forza di chiedere aiuto ai carabinieri per sé e per la madre. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. Le due donne sono state accompagnate in ospedale: la madre ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni, la figlia in 7.