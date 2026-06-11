Un ragazzo di 16 anni si è tolto la vita lo scorso martedì 9 giugno, poche ore dopo l’ultimo giorno di scuola. È successo a Rocca Priora, comune dei Castelli Romani. Al momento restano ignote la cause del gesto, su cui stanno indagando i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, che ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio contro ignoti.

La lettera lasciata ai genitori

Al vaglio degli inquirenti c’è una lettera lasciata ai genitori prima di morire e il telefono cellulare del sedicenne, che frequentava il il secondo anno del liceo classico statale Marco Tullio Cicerone di Frascati. Obiettivo delle indagini è capire se dietro quel gesto ci siano stati degli episodi di bullismo o delle intimidazioni in ambito scolastico, tali da spingerlo a togliersi la vita. Da parte loro, i familiari del sedicenne chiedono rispetto e atti di “amore, dolore, preghiera, affetto, vicinanza, riflessione e anche un po’ di silenzio”, in questo momento così delicato per loro.