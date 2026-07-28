Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto per contenere il caro carburanti, reso ancora più pesante dalle tensioni internazionali in Medio Oriente che hanno fatto salire il prezzo del petrolio. L’aumento delle quotazioni del greggio si è infatti riflesso sui prezzi alla pompa, con il gasolio ormai vicino ai 2,20 euro al litro in molte aree d’Italia. L’obiettivo del provvedimento è riportare il costo del carburante sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Nel decreto trovano spazio anche la proroga dello sconto destinato agli autotrasportatori e il rinnovo del credito d’imposta per il settore agricolo, due misure pensate per sostenere le categorie maggiormente colpite dall’aumento dei costi energetici.

Quanto vale lo sconto e perché è previsto solo fino al 6 agosto?

Il provvedimento introduce una riduzione del prezzo del solo gasolio pari a 17 centesimi di euro al litro, considerando insieme accise e IVA. Lo sconto è entrato in vigore da oggi e resterà valido fino al 6 agosto. Si tratta però di una misura temporanea, definita dal governo come una soluzione “ponte”. Il costo dell’intervento è stimato in circa 125 milioni di euro, coperti attraverso le sanzioni Antitrust e le risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Il prossimo 4 agosto il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi per valutare se prorogare il taglio e con quali risorse finanziarlo.

Cos’è l’accisa mobile e quanto è costato finora il caro carburanti?

Per finanziare eventuali proroghe dell’intervento, l’esecutivo punta a utilizzare il meccanismo dell’accisa mobile. Questo sistema consente di destinare il maggiore gettito IVA incassato dallo Stato, grazie all’aumento dei prezzi dei carburanti, alla riduzione delle accise, con l’obiettivo di contenere il costo finale per gli automobilisti. Secondo le stime di Unimpresa, dall’inizio del 2026 il governo ha già destinato circa 2,1 miliardi di euro per limitare gli effetti del caro carburanti su benzina e gasolio. Una cifra significativa che testimonia il peso dell’emergenza energetica sui conti pubblici e sull’economia delle famiglie italiane.