Cinque neonati senza vita sono stati trovati all’interno di un’abitazione a Orange, nel dipartimento della Vaucluse, nel sud della Francia. La scoperta è avvenuta durante un’indagine della polizia, che ha rinvenuto i corpi all’interno di alcune scatole presenti nella casa di una coppia.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, una donna nata nel 1994 avrebbe partorito lunedì sera il suo terzo figlio, dopo aver negato per la terza volta di essere incinta. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità dopo la segnalazione dell’ospedale di Orange, in seguito a circostanze ritenute sospette. Gli investigatori si sono quindi recati nell’abitazione della coppia e, durante la perquisizione di alcuni scatoloni, il padre avrebbe trovato i resti di cinque neonati. La polizia sta ora cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze della drammatica scoperta.