L’Italia ha deciso di ricorrere al fondo europeo Safe per ottenere risorse destinate al settore della difesa. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il dibattito seguito all’informativa sugli esiti del Vertice Nato di Ankara, svolta insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto davanti alle Commissioni Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato.

“Abbiamo deciso di utilizzare Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell’anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l’onorevole Crosetto come investirli nell’anno successivo”, ha dichiarato Tajani nel corso del suo intervento.

Cos’è il fondo Safe e come verranno utilizzate le risorse

Il fondo Safe è uno strumento istituito dall’Unione Europea con l’obiettivo di sostenere e agevolare gli investimenti degli Stati membri nel comparto della sicurezza e della difesa. Le risorse possono essere utilizzate per rafforzare le capacità militari e finanziare programmi considerati strategici a livello nazionale ed europeo.

La richiesta italiana da 14,9 miliardi dovrà ora essere accompagnata da una proposta dettagliata che definirà le modalità di impiego dei fondi. Sarà il ministro della Difesa Guido Crosetto a illustrare successivamente i programmi e gli interventi previsti per l’utilizzo delle risorse nel prossimo anno.