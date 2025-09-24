A Cagliari, nella tarda serata di ieri, un ragazzo ucraino di 18 anni in monopattino è stato travolto da un’auto in via Is Maglias, alla periferia del capoluogo sardo. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche. Il ragazzo è stato soccorso sul luogo dell’incidente, poi è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu in codice rosso. Nonostante i disperati tentativi, per lui ormai non c’era più nulla da fare.

La dinami dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il giovane ha svoltato da via Castelli ed è stato investito dall’auto, che arrivava invece da da viale Merello. Immediatamente dopo l’incidente, l’auto si è fermata. A bordo della macchina una famiglia tedesca in vacanza in Sardegna. Sono ora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.