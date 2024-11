Dramma nella piccola comunità di Airole, in provincia di Imperia. Un ragazzo di 23 anni è morto folgorato mentre utilizzava il phon. Durante l’uso dell’asciugacapelli, il giovane è stato attraversato da una scarica elettrica che si è rivelata fatale. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Questo drammatico incidente ha portato i carabinieri di Ventimiglia ad aprire un’indagine per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto. Le autorità stanno valutando diverse ipotesi, come un possibile malfunzionamento del dispositivo, un utilizzo improprio dell’elettrodomestico, o un problema all’impianto elettrico della casa.

Ragazzo di 23 anni muore folgorato mentre si asciuga i capelli col phon (foto ANSA) – Blitz quotidiano