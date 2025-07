Una notte d’estate nel centro di Rovigo si è trasformata in tragedia. Poco prima della mezzanotte, nei giardini pubblici di Corso del Popolo, non lontano dal monumento a Giacomo Matteotti, una violenta rissa tra giovani è sfociata in un omicidio. Amine Gara, 23 anni, cittadino tunisino, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato durante lo scontro. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, sarebbero state coinvolte più persone, probabilmente appartenenti a gruppi giovanili di origine straniera.

All’arrivo delle volanti e del personale del 118, Amine era già in condizioni gravissime, e ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. La zona, già segnalata in passato per episodi di degrado e microcriminalità, è ora al centro delle indagini. Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica. Al momento non risultano fermi, ma le indagini proseguono serrate per identificare i responsabili dell’aggressione mortale.

Chi era Amine Gara, il ragazzo ucciso

Amine Gara aveva solo 23 anni. Era arrivato in Italia alcuni anni fa e viveva tra Rovigo e il basso Padovano. Non aveva precedenti penali e, secondo chi lo conosceva, era un giovane tranquillo e riservato. Al momento, non è chiaro se Amine fosse uno dei protagonisti attivi della lite o se si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. La sua morte ha lasciato sgomento in chi lo conosceva.

La famiglia è stata avvisata nella notte e, con il supporto degli operatori sociali del Comune, ha ricevuto assistenza e supporto psicologico.