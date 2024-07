Raggirato da finta Dua Lipa investe i risparmi in criptovalute, truffato si uccide nell’Adda

Un custode di un palazzo a Milano, ha tragicamente scelto di togliersi la vita, come confermato dai Carabinieri di Cremona dopo la comparazione del DNA eseguita nei giorni scorsi. La sua scomparsa, avvenuta il 23 marzo, è stata preceduta da un messaggio sui social in cui esprimeva il suo desiderio di farla finita a causa di un problema sentimentale. La triste vicenda sottolinea i devastanti effetti delle truffe online, in particolare quelle basate su falsi investimenti in criptovalute. In questo caso, l’uomo, 59 anni, era caduto vittima di truffatori che si spacciavano per la famosa cantante Dua Lipa, promettendo rendimenti straordinari.

Inganno e disperazione: il raggiro di una finta Dua Lipa

La storia è un esempio lampante di come le truffe online possano sfruttare la vulnerabilità delle persone. Illuso dalla possibilità di facili guadagni e dall’infatuazione verso una donna che credeva essere la celebre cantante Dua Lipa, il 59enne ha investito i suoi risparmi in una truffa di criptovalute. Questo inganno ha generato una profonda delusione e vergogna, contribuendo al suo stato di disperazione. Il corpo di Bonzi è stato ritrovato nel fiume Adda il 22 giugno, nei pressi di Crotta D’Adda, dopo tre mesi dalla scomparsa. Il suo suicidio sembra essere stato un gesto volontario e premeditato, reso ancora più tragico dal fatto che era stato annunciato sui social.

Le conseguenze delle truffe online

Il figlio del 59enne, ha comunicato la triste notizia sui social, esprimendo amore e dolore per la perdita del padre. Poco prima della sua scomparsa, l’uomo aveva scritto una lettera al figlio, rivelando che, nonostante tutto, nel suo cuore c’era ancora la finta Dua Lipa. Questa tragica vicenda è stata anche trattata da Federica Sciarelli in una puntata di “Chi l’ha visto“, evidenziando il grave disagio psicologico che stava vivendo. La storia mette in luce i terribili danni delle truffe online, un problema che può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone. È fondamentale aumentare la consapevolezza sui pericoli di queste truffe per prevenire simili tragedie in futuro.