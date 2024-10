Un uomo di 32 anni di origini nordafricane è stato arrestato a Torino con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio si è verificato in via Nizza, nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Porta Nuova. La vittima, un passante di 37 anni, è stata minacciata con un machete dall’aggressore, che ha preteso del denaro. Spaventato, il passante ha consegnato i soldi richiesti, per poi fuggire e rifugiarsi in un taxi fermo nelle vicinanze, da dove ha chiesto aiuto.

Aggressore sotto l’effetto di droghe

L’aggressore, descritto come senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, era probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti al momento della rapina. I carabinieri, prontamente intervenuti dopo la segnalazione, sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo poco dopo l’accaduto. Il 32enne, con precedenti penali, è stato condotto in carcere in attesa di giudizio. L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini, soprattutto per l’uso di un’arma così pericolosa in una zona centrale e frequentata della città.