Una vicenda al limite dell’incredibile ha avuto luogo tra le province di Sondrio e Mantova, come riportato da La Gazzetta di Mantova. Tutto inizia il 1 maggio scorso, quando una coppia di Castiglione delle Stiviere perde il proprio cane, un husky di un anno e mezzo di nome Ice, durante una grigliata con amici. Pare che, nella confusione, qualcuno abbia lasciato aperto il cancello, permettendo al cane di allontanarsi senza lasciare tracce.

Disperati, i padroni iniziano le ricerche, offrendo una ricompensa di mille euro a chiunque fosse riuscito a riportare loro Ice. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce l’autore della tentata estorsione: un uomo di Morbegno, in provincia di Sondrio, che ha colto la situazione per mettere in atto un piano tanto cinico quanto assurdo.

La telefonata, le minacce e l’intervento dei carabinieri

Il morbegnese, spacciandosi per un cittadino cinese, ha contattato telefonicamente la coppia, pronunciando parole shock: “Se volete rivedere il vostro cane dovete darmi 100mila euro, altrimenti lo mangio, come facciamo in Cina”. Alla richiesta di una prova – una foto o un video che dimostrasse di avere Ice – l’uomo non ha fornito alcuna evidenza. Anzi, ha rincarato la dose, minacciando di fare del cane un barbecue.

La coppia, allibita e sconvolta, ha subito sporto denuncia presso i carabinieri, che grazie al numero di telefono utilizzato sono riusciti a rintracciare e identificare l’autore. L’uomo è stato denunciato per tentata estorsione e dovrà comparire davanti al Tribunale di Mantova a settembre.