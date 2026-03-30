Nella serata di ieri, 29 marzo, un uomo ha aggredito una donna ferendola all’inguine con un cacciavite, all’interno di un ristorante di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. L’aggressore, un indiano di 38 anni, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. La donna, invece, è stata portata in ospedale in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, la vittima, una 31enne titolare di un minimarket, aveva avuto qualche ora prima una lite con il 38enne per il rifiuto di una birra omaggio.

L’aggressione al ristorante

Nel pomeriggio, l’uomo si era presentato al minimarket dichiarando di non avere denaro per pagare. La titolare aveva deciso di regalargli una birra. Tuttavia, dopo circa due ore, l’uomo è tornato pretendendo un secondo omaggio, ricevendo questa volta un rifiuto e l’invito ad allontanarsi. Dopo la chiusura del minimarket, la donna si è recata in un ristorante vicino, di proprietà del marito. Lì ha incrociato ancora una volta il 38enne, che era già presente all’interno del ristorante. Tra i due è scoppiata una nuova discussione che è degenerata rapidamente quando l’uomo ha estratto un cacciavite, colpendo la donna all’inguine.