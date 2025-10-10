In Gran Bretagna, la casa editrice Puffin, celebre marchio della Penguin Random House specializzato in libri per ragazzi, si è trovata al centro di uno scandalo editoriale. In alcuni volumi delle serie per bambini Spy Dog, Spy Pups e Spy Cat, scritte da Andrew Cope, era stato stampato un link che prometteva di far “scoprire di più sui personaggi” delle storie. Tuttavia, quel collegamento web — un tempo gestito dall’autore — è stato dirottato e ora rimanda a un sito pornografico senza filtri o restrizioni di accesso.

L’allarme dei genitori e la risposta di Puffin

A scoprire l’increscioso errore sono stati alcuni genitori, che hanno denunciato pubblicamente la situazione dopo essersi accorti del contenuto inappropriato. I libri, destinati a bambini tra i sette e i dodici anni, riportavano il messaggio: “Scopri di più su Lara, Spud e Star. Incontrali sul loro sito ufficiale”. Invece di un portale dedicato ai personaggi, il link conduceva a una piattaforma per adulti.

Di fronte alle segnalazioni, Puffin ha reagito con rapidità, sospendendo immediatamente la vendita e la distribuzione dei titoli coinvolti e contattando scuole, biblioteche e autorità locali per avvisare del rischio. Diverse scuole inglesi hanno a loro volta diffuso avvisi alle famiglie, invitando a verificare se i libri siano presenti in casa.

Le indagini e le misure di sicurezza

In un comunicato ufficiale, Puffin ha spiegato che il dominio originale era scaduto ed è stato successivamente acquistato da una terza parte non collegata all’autore né alla casa editrice, che lo ha trasformato in un sito con contenuti per adulti. “Stiamo prendendo la questione con estrema serietà – si legge nella nota – e abbiamo intrapreso azioni legali per far rimuovere il sito”.

La casa editrice ha inoltre precisato che il procedimento di recupero del dominio sarà complesso e richiederà tempo, ma nel frattempo tutte le copie sono state ritirate dal mercato. Le autorità scolastiche britanniche, in particolare il servizio bibliotecario dell’Hampshire, hanno consigliato ai genitori di controllare i volumi a casa e di impedirne la consultazione ai bambini, a tutela della loro sicurezza online.