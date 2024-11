Ribelli Houthi dello Yemen in piena attività, hanno attaccato navi della Marina Usa mentre continua lo stillicidio di aggressioni alle navi sulle rotte del Mar Rosso.

L’ultima notizia riguarda il colpo grosso contro le navi militari. L’agenzia Agi informa che i ribelli Houthi dello Yemen hanno dichiarato di aver attaccato la portaerei USS Abraham Lincoln e altri due cacciatorpediniere statunitensi che si stavano preparando per colpire obiettivi del movimento nello Yemen dal Mar Arabico e dal Mar Rosso.

Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sarea, ha detto in una dichiarazione che i ribelli hanno lanciato “una serie di missili da crociera e droni” contro la USS Abraham Lincoln “mentre il nemico americano si preparava a condurre operazioni ostili” contro le posizioni degli insorti nello Yemen.

Secondo le ultime notizie, gli Usa fanno sapere che i raid contro due cacciatorpedinieri sono stati neutralizzati (“Ci saranno conseguenze”), mentre smentiscono che ci sia stata un’incursione contro la portaerei americana Lincoln nel Mar Arabico, rivendicata dai miliziani sciiti appoggiati dall’Iran.

Gli attacchi degli Houthi alle navi nel Mar Rosso

Completa il quadro il sito della UKMTO, una organizzazione inglese della Royal Navy, la Marina militare britannica, dedicata al rilevamento delle situazioni di pericolo nei mari del mondo.

La mappa interattiva riferita alla costa meridionale della penisola araba è piena di punti rossi. Corrispondono ad altrettanti attacchi di pirati Houthi, condotti con barche di uomini armati, missili e imbarcazioni telecomandate, una specie di droni del mare. Li chiamano Uncrewed Surface Vessel (USV), imbarcazioni di superficie senza equipaggio.

Riportiamo una sequenza di bollettini, angoscianti nella loro schematicità e brevità, appena depurati dai dettagli tecnici delle comunicazioni.

I bollettini dello UKMTO

12 novembre 2024

Incidente a 70 NM a sud-ovest di Al Hudaydah, Yemen. Il comandante segnala molteplici esplosioni nelle vicinanze della nave. Nessun danno segnalato, tutto l’equipaggio è sano e salvo. La nave è in transito

9 novembre 2024

Una nave mercantile è stata chiamata più volte in VHF da un’entità che si dichiara un’autorità yemenita, ordinando alla nave mercantile di modificare la rotta nelle vicinanze di 57 NM a sud-ovest di Aden, Yemen.

7 novembre 2024

Una nave ha avvistato 9-15 piccole imbarcazioni nelle vicinanze di 53 NM a sud-ovest di Aden, Yemen. La piccola imbarcazione si è avvicinata a 3 cavi e l’equipaggio della piccola imbarcazione era armato. Il comandante segnala che tutto l’equipaggio è sano e salvo e sta continuando il suo viaggio verso il prossimo porto di scalo.

28 ottobre 2024

Incidente a 25 NM a sud di Al Mukha, Yemen. Il comandante di una nave mercantile segnala un’esplosione nelle immediate vicinanze della nave. Il comandante di una nave mercantile segnala una seconda esplosione nelle immediate vicinanze della nave. Il comandante di una nave mercantile segnala una terza esplosione nelle immediate vicinanze della nave. La nave e tutto l’equipaggio sono stati segnalati come sani e salvi.

23 ottobre 2024

Una nave mercantile è stata avvicinata da 5 piccole imbarcazioni nelle vicinanze di 48 NM a sud di ADEN, YEMEN. Il comandante segnala che una delle piccole imbarcazioni si è avvicinata a 3 cavi dalla nave mercantile e la squadra di sicurezza armata ha sparato colpi di avvertimento, per cui la piccola imbarcazione si è allontanata dalle vicinanze. Il comandante segnala che la nave e l’equipaggio sono sani e salvi. Si consiglia alle navi di procedere con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta all’UKMTO.

10 ottobre 2024

Incidente 070 NM a sud-ovest di Al Hudayah, Yemen. Il comandante della nave segnala di essere stato colpito da un proiettile sconosciuto e che la nave ha subito danni, non sono stati segnalati incendi o vittime. Il comandante della nave segnala che altri 2 proiettili sono esplosi nelle immediate vicinanze della nave. Il comandante della nave segnala un ulteriore proiettile sconosciuto che esplode nelle immediate vicinanze della nave. L’equipaggio è al sicuro.

1 ottobre 2024

Incidente a 97 NM a nord-ovest di Al Hudayah, Yemen. AGGIORNAMENTO 001: Il comandante ha segnalato che la nave è stata attaccata da un missile. La nave ha subito danni. Tutto l’equipaggio è al sicuro. Le autorità stanno indagando.

1 ottobre 2024

Incidente a 64 NM a nord-ovest di Al Hudaydah, Yemen. Il comandante segnala 4 schizzi avvistati nelle immediate vicinanze della nave. Tutto l’equipaggio è al sicuro e la nave sta procedendo verso il prossimo porto di scalo. Il comandante segnala che la nave è stata colpita da una nave di superficie senza equipaggio. Il serbatoio di zavorra di sinistra numero 6 è stato perforato. Aggiornamento 003: Il comandante segnala che la nave sta procedendo verso il suo prossimo porto di scalo.

Andando indietro nei mesi, arriviamo ad agosto

UKMTO ha ricevuto una segnalazione secondo cui sono stati osservati tre incendi sulla nave. La nave sembra essere alla deriva

Il comandante ha segnalato un ulteriore attacco da parte di un proiettile sconosciuto.

22 agosto 2024

Luogo: 161100N, 0411200E. Il comandante segnala che la nave ha avuto un’esplosione nelle immediate vicinanze da un’Uncrewed Surface Vessel (USV),

15 agosto 2024

UKMTO ha ricevuto una segnalazione di avvistamento tardivo di una piccola imbarcazione con persone armate a bordo, che operava nelle immediate vicinanze di un piccolo mercantile costiero, circa 95 NM a nord-est, Massawa Eritrea. Aggiornamento 001: È stato segnalato che la piccola imbarcazione si è identificata come Marina eritrea. Le autorità stanno indagando.

Segue una piccola sequenza di bollettini UMKTO a prova di quanto sia pericoloso navigare da quelle parti.

UKMTO WARNING INCIDENT 107 – ATTACK Data incidente: 12 agosto 2024 UKMTO ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 63 NM a sud-ovest di Al Hudaydah, Yemen. Aggiornamento 001: il comandante segnala un’esplosione a distanza dalla nave.

Aggiornamento 002: il comandante segnala che alle 01:40 UTC, una piccola imbarcazione è stata osservata nelle vicinanze che si comportava in modo sospetto e lampeggiava luci verso la nave.

Alle 03:13 UTC, il comandante ha inoltre segnalato una seconda esplosione nelle immediate vicinanze della nave.

Aggiornamento 003: il comandante segnala che alle 04:05 UTC, la nave è stata attaccata da un Uncrewed Surface Vehicle (USV), che è stato disattivato con successo. La nave e l’equipaggio sono stati segnalati sani e salvi e la nave sta procedendo verso il suo prossimo porto di scalo.

UKMTO WARNING INCIDENTE 108 – ATTACCO Data dell’incidente: 13 agosto 2024 UKMTO ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 97 NM a nord-ovest di Al Hudaydah, Yemen. Aggiornamento 001: Il comandante segnala un’esplosione nelle vicinanze della nave. La nave e l’equipaggio sono al sicuro e la nave sta procedendo verso il suo prossimo porto di scalo.

UKMTO WARNING INCIDENTE 106 – ATTACCO Data dell’incidente: 08 agosto 2024 UKMTO ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 45 NM a sud di Al Mukha, Yemen. Aggiornamento 001: Il comandante segnala un attacco da parte di un RPG che esplode nelle immediate vicinanze della nave da parte di due piccole imbarcazioni, di colore bianco e nero, ciascuna con quattro persone a bordo.

Le persone a bordo della piccola imbarcazione indossano impermeabili bianchi e gialli.

Aggiornamento 002: Il comandante segnala un ulteriore attacco da parte di un missile alle 22:45 UTC che esplode nelle immediate vicinanze della nave. Aggiornamento 003: Il comandante segnala un terzo attacco alle 03:40 UTC da parte di un’Uncrewed Surface Vessel (USV).

L’Armed Security Team (AST) della nave ha aperto il fuoco sull’USV, che è poi esploso a una certa distanza dalla nave.

La nave segnala un quarto attacco alle 05:57 UTC, un missile è caduto in mare nelle immediate vicinanze della nave. L’equipaggio e la nave sono al sicuro e stanno procedendo verso il prossimo porto di scalo.

UKMTO WARNING INCIDENTE 105 – ATTACCO Data dell’incidente: 03 agosto 2024 UKMTO ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 125 NM a est di Aden, Yemen.

Aggiornamento 001: Il comandante di una nave mercantile segnala che la nave è stata colpita da un esplosivo sconosciuto che ha causato un possibile incendio.

Il comandante segnala che tutto l’equipaggio è al sicuro. Le indagini sono in corso.

Aggiornamento 002: Il responsabile della sicurezza della compagnia segnala che la nave è stata colpita da un missile. Non sono stati osservati incendi, infiltrazioni d’acqua o perdite di petrolio. La nave sta procedendo verso il prossimo porto di scalo. La nave mercantile è la stessa nave segnalata in UKMTO

UKMTO ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 170 NM a est di Aden, Yemen. Aggiornamento 001: Il comandante di una nave mercantile segnala che la squadra di sicurezza armata ha osservato una piccola esplosione nelle immediate vicinanze della nave. Il comandante conferma che non ci sono danni e che tutto l’equipaggio è al sicuro. La nave sta procedendo verso il prossimo porto di scalo.

L’UKMTO ha ricevuto un rapporto secondo cui sono stati osservati tre incendi sulla nave. La nave sembra andare alla deriva.