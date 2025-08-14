Compleanno speciale all’Azienda Ospedaliera di Caserta, dove una paziente ha compiuto 103 anni e avuto il bel regalo di poter spegnere le candeline a casa, circondata dall’affetto di figli e nipoti.

Nei giorni scorsi era stata ricoverata in Geriatria per un problema acuto: cure mirate, attenzioni quotidiane e un approccio “su misura”, attento alla persona prima ancora che alla malattia, le hanno permesso di tornare presto alla sua vita.

“Per arrivare a 100 anni bisogna sapersi adattare”

Con il suo sorriso e poche parole, ha svelato la sua ricetta per la longevità. “Per arrivare a 100 anni bisogna sapersi adattare. Mangiare di tutto… ma poco”.

“La vera forza dell’assistenza – sottolinea il direttore generale, Gennaro Volpe – sta nel modellare le cure sulla persona, rispettandone storia e bisogni, e nel farlo con umanità. È questo che fa la differenza, anche a 103 anni. Un plauso alla Geriatria, al suo primario e a tutto il personale per la professionalità e la dedizione con cui ogni giorno garantiscono questo approccio”.

Prima della dimissione, lo staff ha voluto dedicarle un brindisi. Oggi la festa continua a casa, con gli auguri più affettuosi di tutto l’Ospedale.