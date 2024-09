Rimane bloccato in ascensore e ha un malore, trovato morto nel vano: era accasciato dietro le porte

A Montella, in provincia di Avellino, un uomo di 84 anni è tragicamente morto dopo essere rimasto bloccato nell’ascensore del palazzo dove risiedeva. I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto, hanno dovuto forzare le porte dell’ascensore per liberare l’anziano, che purtroppo è stato trovato privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione con manovre salvavita, l’uomo è deceduto, probabilmente a causa di un malore, anche se solo ulteriori accertamenti clinici potranno chiarire le cause precise del decesso.

Cosa è successo

L’incidente si è verificato in un palazzo situato in via Rinaldo D’Aquino a Montella. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale, allertati dalla segnalazione di una persona bloccata in ascensore, sono intervenuti tempestivamente. Dopo aver aperto manualmente la cabina, hanno trovato l’84enne privo di conoscenza. Nonostante i soccorsi e le manovre salvavita praticate dai pompieri in attesa dell’arrivo del 118, l’uomo non ha ripreso conoscenza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, il medico legale e i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso.