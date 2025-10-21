Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre, sulla tangenziale di Forlì tra gli svincoli dei quartieri Cava e San Benedetto, un uomo di 48 anni, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il guardrail. L’uomo, uscito incolume dall’incidente, è stato prontamente soccorso da altri tre automobilisti che si sono fermati per aiutarlo, accertandosi delle sue condizioni di salute. Pochi minuti dopo, però, sul gruppo di persone è piombata all’improvviso un’altra vettura, condotta da un ragazzo di 28 anni che non si sarebbe accorto dell’ostacolo di persone al centro della carreggiata.

Morto sul colpo

Il 48enne, appena uscito incolume dal precedente incidente, ha perso tragicamente la vita morendo all’istante, mentre le altre persone coinvolte sono rimaste ferite e trasportate in ambulanza all’ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire se il giovane si trovasse al volante sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.