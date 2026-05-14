Gli hanno dato un anno e 4 mesi di reclusione e lo hanno tolto dalla circolazione per un po’, significa che denunciare e querelare subito quando si subiscono vessazioni e molestie in definitiva paga. Il lui in questione è un signore di 56 anni di Rimini arrestato per stalking.

Vittima e stalker entrambi di Rimini

Se l’era presa con una concittadina di 62 anni, proprietaria dello stesso residence dove affittava un appartamento: il tutto – cioè le molestie, i ricatti, le persecuzioni – erano cominciate con una strana, e criminale, richiesta, quella di partecipare a una truffa assicurativa per lucrare sui soldi del premio.

“Investimi con la macchina”, le ingiungeva praticamente ogni giorno esortandola prima, minacciandola poi. Una vera ossessione quella della truffa, sfociata in vero e proprio stalking di fronte ai reitarati rifiuti della vittima. Che ha finito per querelarlo. Fino a quando i carabinieri non hanno bussato alla sua porta per prelevarlo. Il giudice ha fatto il resto confinandolo per un po’ in una cella.