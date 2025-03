Rischiava cento frustate, e alla fine Cristiano Ronaldo ha preferito evitare la trasferta in Iran, rinunciando così alla sfida di Champions League asiatica che il suo Al Nassr, guidato da Stefano Pioli, giocherà oggi alle 17 (ora italiana) contro l’Esteghlal, squadra che in passato fu allenata da Andrea Stramaccioni. Tutto nasce da un episodio avvenuto nel novembre 2023, quando, durante una trasferta a Teheran, Ronaldo si fermò all’uscita di un hotel per abbracciare e baciare sulla fronte Fatemeh Hammami Nasrabadi, un’artista disabile famosa per i suoi dipinti realizzati con i piedi. Un gesto di affetto e ammirazione, che però, secondo la legge iraniana, è considerato adulterio. La pena prevista? Cento frustate.

Preoccupato per le possibili conseguenze, l’Al Nassr aveva provato a ottenere lo spostamento del match in campo neutro, ma le autorità iraniane hanno negato la richiesta, pur garantendo “un piacevole soggiorno a Teheran sia alla squadra che a Cristiano Ronaldo”. Tuttavia, queste rassicurazioni non sono state sufficienti a convincere il campione portoghese, che ha preferito non rischiare.