Rissa in strada tra minorenni, ragazzo di 16 anni ucciso a coltellate

Un ragazzo di 16 anni è morto per le ferite riportate in una aggressione a coltellate, avvenuta ieri sera in via Piave, zona Saffi a Bologna. Un altro giovane, di 17 anni, è rimasto ferito in quella che da una prima ricostruzione sarebbe stata una rissa fra minorenni. Ad avere la peggio è stato il 16enne che è deceduto già durante il trasporto al vicino ospedale Maggiore.

A dare l’allarme, verso le 22.30, sarebbero stati alcuni residenti che hanno sentito gridare ”aiuto” dalla strada. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia che ha avviato indagini per ricostruire i retroscena dell’omicidio e identificare il responsabile.

Fermato il giovane aggressore

La polizia ha fermato un altro ragazzo, anche lui minorenne, considerato l’autore dell’omicidio. E’ stato anche trovato e sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile della Questura per ricostruire dinamica e movente.

Ieri sera, spiega la Questura in una nota, intorno alle ore 22.30, le volanti sono intervenute in via Piave per la segnalazione di una aggressione tra più persone. Nella lite, pochi minuti prima dell’arrivo dei poliziotti, un ragazzo ha estratto un coltello con cui ha colpito altri due giovani. Uno di questi, è morto poco dopo per le lesioni, mentre l’altro è stato dimesso con dieci giorni di prognosi. A seguito degli accertamenti la polizia ha fermato un minore, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile.