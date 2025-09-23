Una rissa tra 6 donne è degenerata e finita a coltellate la notte dello scorso 22 settembre in contrada Patacca a San Giorgio a Cremano, una strada al confine con Ercolano, in provincia di Napoli. A scatenarla “futili motivi” tra le dirette interessate. Questo è quanto ricostruito dalla Polizia del commissariato locale, che sta indagando sull’episodio.

Tre donne ferite

Tre delle donne coinvolte, rispettivamente di 25, 27 e 37 anni, tutte imparentate tra loro, avrebbero avuto la peggio e sarebbero state colpite dalle altre tre con delle coltellate. Le vittime sono state medicate per le lesioni non gravi all’Ospedale Maresca di Torre del Greco e poi dimesse.