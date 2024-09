Ristoratore fa pagare per errore 400 euro ad un cliente, l’appello per rimborsarlo

A volte, anche gli errori più semplici possono avere conseguenze significative, come dimostra la storia di Marco Rainieri, un ristoratore di Lido di Pomposa, in provincia di Ferrara. Durante gli ultimi giorni di agosto, un cliente occasionale del suo ristorante ha pagato erroneamente 400 euro invece di 40 euro per un pranzo, a causa di un errore nella digitazione dell’importo. Invece di ignorare l’accaduto, Rainieri si è immediatamente attivato per rintracciare il cliente e restituirgli la somma in eccesso.

La storia

Il 29 agosto scorso, un cliente ha pranzato nel locale di Rainieri, pagando un conto di 40 euro con la carta di credito. Tuttavia, un errore ha portato l’importo ad aumentare di dieci volte, facendo lievitare la cifra a 400 euro. Il cliente, apparentemente, non si è accorto dell’errore e ha confermato il pagamento. Solo successivamente, Rainieri si è reso conto dello sbaglio e ha cercato subito di rimediare.

Il ristoratore ha inizialmente tentato di risolvere la questione tramite la propria banca, sperando di ottenere uno storno del pagamento errato. Tuttavia, non avendo successo, ha deciso di lanciare un appello sui social media, nella speranza di raggiungere il cliente e rimborsare la cifra in eccesso. Nel suo appello, Rainieri ha spiegato la situazione e ha chiesto al cliente, o a chiunque lo conoscesse, di farsi vivo per poter procedere al rimborso. Nonostante l’appello sia stato condiviso, finora nessuno si è fatto avanti per reclamare il rimborso. Rainieri ha dichiarato: “Non voglio assolutamente dare l’impressione di essermi approfittato di questo errore. Ho subito pensato che fosse mio dovere fare qualcosa per rimediare”.

Il gesto del ristoratore

Il ristoratore continua a sperare che il cliente si accorga dell’errore quando riceverà il suo estratto conto mensile o che qualcuno lo riconosca dalla descrizione fornita. Tuttavia, ha già un piano di riserva nel caso in cui il cliente non si faccia vivo entro un mese. “Se il cliente non si presenterà, destinerò quei 400 euro in beneficenza. Non spettano al mio locale”, ha concluso Rainieri, dimostrando un alto senso di integrità e onestà.