MotoGP, Marc Marquez, 32 anni, su Ducati, vinto il GP d’Aragon, primo dall’inizio alla fine.

Il dominatore della MotoGP, sulla pista amica di Aragona, ha centrato l’ottava vittoria della sua carriera (una in Moto2, 7 in MotoGP).

Ora il pluri campione allunga la classifica. Grande festa coi fratelli Marquez che hanno raggiunto le tribune per festeggiare il primo e secondo posto.

Con questo risultato Marc Marquez si porta a 233 punti precedendo così di 32 lunghezze il fratello Alex e di 93 Pecco Bagnaia (terzo). In quarta e quinta posizione hanno concluso Acosta e Morbidelli. Ottavo e nono Marco Bezzecchi e Di Gianantonio.

GRIGLIA DI PARTENZA

Ottava delle 22 gare 2025. Prima fila con tre diverse Ducati: Marc Marquez con la moto “principale”, il fratello Alex con la Gresini, Morbidelli terzo con la VR46. Dominio Ducati assoluto, quasi scontato. Con una sottolineatura da rimarcare, questa si niente affatto sorprendente. Anzi. E cioè che Marc quest’anno pigliatutto: pole e Sprint. Sabato pomeriggio ha dominato la Sprint (11 giri) col tempo di 19’43”026. È la settima volta (su otto) che quest’anno gli succede . Oltretutto ha polverizzato il record della pista di Aragon. E il fratellino sempre secondo. Il che ha mandato in crisi Pecco Bagnaia, solo dodicesimo; sesto Di Giannantonio (Ducati VR46), ottavo Bezzecchi (Aprilia).

Seconda fila con Bagnaia, Acosta e Binder (entrambi KTM) davanti a tre moto di tre diverse scuderie: Ducati Gresini (Aldeguer), Ktm Tech3 (Vinales) e Yamaha (Quartararo).

Quarta fila occupata da Di Giannantonio, Mir (Spa Honda) e Zarco (Honda LCR). Quinta fila con R. Fernandez (Aprilia) e le due Yamaha di Miller e Rins.

Ultime due file: Oliveira (16),Bastianini (17),A. Fernandez (18),Salvadori (19),Bezzecchi (20), Chantra (21).

CIRCUITO NELLA CITTÀ DEI MOTORI

Il GP “Gopro Aragon” si è disputato su un anello iconico che dal 1963 ospita gare motociclistiche. Lungo 5,100 km con 17 curve, è stato teatro di 23 giri ad alta intensità emotiva. Non a caso è chiamata “La pista dei campioni”.

Qui Bagnata ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP. E qui al “Motorland” Marc Marquez ha conquistato trionfi. Dopo Aragon il Circus si trasferirà al Mugello (22 giugno).

GARA DI MOTOGP A SENSO UNICO

Autodromo bombato, sole, temperatura ideale. Semaforo verde alle 14.02 e subito i fratelli Marquez dettano il ritmo. Bagnaia li tallona con le due KTM alle spalle e Morbidelli (sesto).

I primi dieci giri se ne vanno come erano partiti. Nel rettilineo punte di velocità pazzesche: 345 km/h. A metà gara le gerarchie non cambiano con la sola eccezione di Binder caduto al 12esimo giro.

Poco dopo cade anche Quartararo nel primo settore. Marc Marquez è in fuga, si lotta per il podio. Ultimi cinque giri, è bagarre. Morbidelli difende con mestiere il quinto posto mentre Bezzecchi sale in ottava posizione . Cade Vinales a tre giri dalla fine. Alle 14.44 Marc Marquez chiude vittorioso il Gp nel tripudio dei tifosi.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

1. M Marquez, 2. A. Marquez, 3. Bagnaia, 4. Acosta, 5. Morbidelli, 6. Aldeguer, 7. Mir 8. Bezzecchi 9. Di Gianantonio 10. R. Fernandez 11. Rins, 12. Bastianini, 13. A. Fernandez, 14 Miller, 15. Oliveira, 16. Chantra, 17 Salvadori, 18. Vinales. Ritirati: Quartararo, Binder, Zarco.