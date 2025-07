All’ospedale Nassau Open MRI di Westbury, a New York, un uomo di 61 anni è morto risucchiato in una macchina per la risonanza magnetica. Per un qualche tipo di allenamento, l’uomo indossava una grossa collana metallica di 9 kg, che gli è stata fatale. Il decesso è stato confermato dalla moglie, che si stava sottoponendo all’esame. Disobbedendo all’ordine dei medici di rimanere fuori dalla stanza, l’uomo è entrato per assistere sua moglie quando la macchina era ancora in funzione.

Risucchiato dalla macchina

Una volta dentro, la macchina magnetica ha tirato la catena intorno al suo collo, facendolo letteralmente risucchiare. Nel violento impatto l’uomo è rimasto gravemente ferito ed è poi morto il giorno dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. I medici e il personale del North Shore University Hospital hanno poi dichiarato: “Le macchine per la risonanza magnetica possono essere particolarmente pericolose in presenza di persone con bombole di ossigeno, in sedia a rotelle o che indossano gioielli magnetici. Per questo motivo, ai pazienti viene detto di rimuovere tutti gli oggetti metallici ed elettrici prima di sottoporsi alla scansione”.

Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo non era autorizzato a entrare nella stanza. Sua moglie, invece, ha fornito una versione completamente diversa, affermando che il tecnico specializzato aveva dato all’uomo il via libera per accedere. Stando alla dichiarazione della donna, l’uomo era a conoscenza dei rischi, ma è entrato lo stesso pensando che la macchina fosse spenta. “Era appena entrato e la macchina lo ha girato e trascinato dentro e lui è finito sotto la risonanza magnetica. Si è accasciato tra le mie braccia. Non era la prima volta che mio marito entrava, il tecnico sapeva della catena. Ne avevano già parlato in precedenza ma lo ha fatto entrare”, ha dichiarato infine la moglie. Sul tragico episodio è stata aperta un’indagine.