Domenica scorsa, la cittadina di Roccaraso si è trovata al centro di un’invasione turistica senza precedenti. Oltre diecimila persone hanno raggiunto la località sciistica, creando un caos tale da spingere il sindaco Francesco Di Donato a chiedere l’intervento dell’Esercito. Le autorità hanno dovuto introdurre misure straordinarie, come il sistema delle targhe alterne per i bus in cinque comuni della zona.

Dietro questa improvvisa ondata di visitatori non ci sarebbero solo le offerte delle agenzie di viaggio low cost, ma anche il contributo involontario di Rita De Crescenzo. L’influencer napoletana, seguita da oltre un milione e 700mila follower su TikTok, ha pubblicato numerosi post da Roccaraso, elogiandone la bellezza e la neve. Molti suoi fan, ispirati dai suoi racconti, avrebbero deciso di visitare la località, contribuendo al sovraffollamento.

La replica dell’influencer

Intervistata da Il Messaggero, De Crescenzo ha respinto ogni responsabilità, affermando di aver semplicemente espresso il proprio entusiasmo per il luogo: “Non mi sento responsabile dei disagi, ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole”. Tuttavia, ha annunciato che tornerà nuovamente la prossima domenica, continuando a raccontare le sue esperienze nella località abruzzese.

Un personaggio tra luci e ombre

Nata nel 1979, Rita De Crescenzo ha vissuto una vita segnata da difficoltà e scandali. Madre a soli dodici anni di un uomo legato alla camorra, è stata arrestata nel 2017 con l’accusa di spaccio, salvo poi essere assolta. Nel 2020 ha raggiunto la popolarità grazie a un litigio virale su TikTok, seguito dal successo di una sua canzone con milioni di visualizzazioni su YouTube.

Oltre ai social, ha trasformato la sua fama in un business: ha aperto un negozio di cosmetici e gadget legati al suo brand e partecipa a eventi privati guadagnando fino a 12mila euro al mese. Recentemente, si vocifera di un suo possibile ingresso al Grande Fratello.

Polemiche e controversie

Nonostante la popolarità, la sua vita è stata spesso al centro delle polemiche. Nel 2022 uno dei suoi figli è stato affidato ai servizi sociali a causa dell’assenteismo scolastico. La vicenda si è complicata quando il ragazzo è fuggito dalla comunità in cui era stato collocato, facendo emergere sospetti sulla madre. De Crescenzo è nota anche per episodi controversi, come il balletto social per deridere i vigili che avevano fermato il figlio, o l’arrivo in limousine a Mergellina, bloccando il traffico.