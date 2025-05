Una vicenda drammatica che ha scosso Novara: una bimba di soli 14 mesi è stata ritrovata in condizioni di estremo degrado, dopo essere scomparsa da oltre un anno. La piccola era stata sottratta alla madre dal padre, un uomo straniero irregolare sul territorio italiano, con cui la donna aveva avuto una breve relazione. Secondo quanto denunciato dalla madre, la gravidanza sarebbe stata portata a termine sotto costrizione, tra maltrattamenti e minacce, allo scopo da parte dell’uomo di ottenere un permesso di soggiorno.

La relazione, inizialmente sentimentale, si è trasformata ben presto in un incubo. Dopo alcuni mesi dalla nascita della bambina, l’uomo ha portato via la figlia e si è reso irreperibile. La donna, conoscendo solo il soprannome del compagno, ha presentato denuncia, permettendo l’avvio di complesse indagini da parte della Squadra Mobile di Novara. Gli agenti, grazie a un lavoro meticoloso, sono riusciti a identificare l’uomo, scoprendo che era senza fissa dimora e gravato da numerosi precedenti per reati gravi: violenze, traffico di droga, reati contro il patrimonio e persino possesso di armi clandestine.

Il ritrovamento e l’intervento della giustizia

Dopo mesi di ricerche, l’uomo è stato infine individuato in un locale notturno. Interrogato dalla polizia, ha confessato di aver affidato la piccolina a una donna pregiudicata e tossicodipendente, residente in provincia. Gli agenti, grazie a queste informazioni, sono riusciti a rintracciare l’abitazione in cui la piccola viveva. Una volta entrati, si sono trovati davanti a uno scenario agghiacciante: la bambina era in stato di abbandono, sporca, malnutrita e con evidenti carenze igienico-sanitarie.

Trasferita d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Novara, è stata sottoposta ad accertamenti medici, dai quali è emersa la presenza di cocaina nel sangue. Un dato sconcertante, che ha portato la Procura per i minorenni a intervenire immediatamente. La minore è stata affidata a una struttura protetta, e si è avviata la procedura di adottabilità per garantirle un ambiente sicuro, amorevole e stabile. Sia la donna tossicodipendente che i genitori della bambina sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia.