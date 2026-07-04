Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l’identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nella località di Nanchital dello stato di Veracruz.

Il ritrovamento, riferisce la Procura di Veracruz in una nota, è stato consentito grazie alla confessione di uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga.

La procura locale ha annunciato anche l’arresto di otto persone nell’ambito dell’inchiesta. Tra queste ci sono anche quattro agenti della polizia municipale accusati di aver fornito supporto logistico al commando che ha organizzato il sequestro.

Chi era Roxana Guzmán

Roxana Guzmán è stata rapita il 2 giugno da un comando che ha fatto irruzione nella sua abitazione a Nanchital. Sui social aveva iniziato a circolare anche un video realizzato dalla stessa giornalista durante l’assalto, nel quale si vedono gli uomini entrare in casa prima di trascinarla all’esterno, colpirla ripetutamente e caricarla su un’automobile.

Guzmán era diventata un obiettivo dei gruppi criminali per la sua attività di denuncia nel portale “Pulso Nanchiteco”. Nel 2017 era stato assassinato suo marito e lei era stata costretta ad abbandonare Veracruz.