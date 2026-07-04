WhatsApp permette di attivare il nome utente mantenendo sconosciuto il numero di telefono. Non è una obbligatorio, ma può fare la differenza per la privacy dato che permette di essere contattati senza dover condividere il numero di telefono.

La scelta del nome utente segue però la regola del “chi prima arriva, meglio alloggia”, spiega l’associazione Altroconsumo. Chi desidera utilizzare un nome semplice, legato alla sua identità o alla sua attività, deve prenotarlo subito, non appena la funzione diventerà disponibile, per evitare che qualcun altro lo scelga al suo posto.

Le preoccupazioni sulla sicurezza

Questa nuova funzione sta tuttavia sollevando preoccupazioni in merito alla sicurezza degli utenti. Nei primi test, il sito di esperti TechCrunch ha scoperto infatti che sono ancora disponibili username simili a quelli di politici di spicco, celebrità, imprenditori e istituzioni pubbliche.

In teoria, chiunque potrebbe prenotarli e assicurarseli quando la funzionalità di ricerca degli iscritti tramite nome utente sarà attiva globalmente. Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha dichiarato su X di non essere riuscito a prenotare “cz_binance”, il nome utente che già utilizza sul social e che avrebbe voluto confermare anche sull’app di messaggistica di Meta. Interpellata su come si protegge dalle frodi di identità, proprio Meta ha dichiarato a TechCrunch di riservare i nomi utente di personaggi pubblici, enti governativi e “alcune varianti”, in modo che solo i legittimi proprietari possano rivendicarli. A intervenire sul tema è stata anche la Mozilla Foundation, che sviluppa il browser di navigazione Firefox, affermando che l’introduzione dei nomi utente comporterà nuovi compromessi. “L’aumento delle truffe e dei casi di impersonificazione tramite profili falsi rappresenta potenzialmente un problema”, ha dichiarato.

Per ora, WhatsApp afferma di aver adottato un approccio graduale. “Ci stiamo prendendo il nostro tempo e stiamo ascoltando i feedback in modo che, quando la novità verrà implementata entro la fine dell’anno, sia perfetta”. Con la funzione, gli iscritti potranno condividere con gli altri il nome prescelto invece del numero di telefono; un modo, secondo WhatsApp, per aumentare la privacy.