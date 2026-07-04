Si arrampica sul tettuccio di un vaporetto in piena navigazione a Venezia, viene ovviamente filmato e il video diventa in poco tempo virale, poi riesce a eludere – per ora – l’intervento della Polizia locale che si è affiancata al natante. L’episodio è avvenuto venerdì 3 luglio all’interno del Bacino di san Marco, indicativamente nella zona tra i Giardini della Biennale e San Zaccaria, ed è stato diffuso tra gli altri dalla consigliera comunale Monica Poli, nota come “Lady pickpocket” per la sua lotta contro i borseggiatori e per il decoro urbano. “Basta, rispetto per la nostra città!”, scrive a commento del filmato.

Il protagonista della bravata è un turista reggino di 18 anni che ora è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione. Identificato anche l’amico originario della provincia di Treviso: è lui a riprendere la bravata con il cellulare. Il sindaco di Venezia Simone Venturini ha ringraziato gli agenti “per la tempestività e la professionalità dell’intervento, così come il personale Actv che anche in questa occasione ha collaborato con senso di responsabilità e attenzione alla sicurezza dei passeggeri e della navigazione. Comportamenti come quello a cui abbiamo assistito sono inaccettabili e non possono essere derubricati a bravate. Quel giovane si è preso gioco della città. Chi pensa di usare Venezia come un palcoscenico per qualche like in più sui social manca di rispetto a città e veneziani”.

“Su questi episodi, – ha continuato il sindaco – tolleranza zero. Non siamo di fronte solo a un gesto incivile, ma a un comportamento che può mettere a rischio la sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone. Ho chiesto agli uffici di valutare ogni ulteriore iniziativa consentita, compresa la richiesta di risarcimento per il danno d’immagine arrecato alla città. Venezia accoglie chi la visita – conclude – ma non può tollerare chi la offende. Venezia merita rispetto”.