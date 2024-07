Rivarolo, scuola calcio nega iscrizione a una ventina di bambini: “Sono scarsi”. La denuncia dei genitori

A una ventina di bambini della scuola calcio della Rivarolese, società sportiva della provincia di Torino, è stata negata l’iscrizione per la prossima stagione sportiva che inizia a settembre. A denunciare l’episodio i genitori che hanno scritto una lettera all’amministrazione comunale di Rivarolo lamentando, da parte del club, una decisione unilaterale, in quanto i bimbi, tutti classe 2014 e 2015, sarebbero stati esclusi in quanto “considerati tecnicamente inferiori ad altri”.

Le parole del presidente della società

“Il direttivo della società ha chiesto alla scuola calcio di fare un po’ più di selezione per aumentare la qualità delle squadre del settore giovanile – spiega il presidente Josè Luis Surace – in modo per far arrivare i ragazzi pronti a competere a livello regionale”.

“Abbiamo iniziato il progetto di selezione dalle annate 2013, 2014 e 2015. I nostri tecnici hanno seguito anche altre squadre della zona per completare gli organici – aggiunge – Abbiamo incontrato tutti i ragazzi e le famiglie e si è deciso di fare una selezione. Abbiamo anche dei problemi con gli impianti che sono pochi. Altre soluzioni alternative, come giocare a San Giorgio Canavese le abbiamo proposte, ma sono state rifiutate”.

Il sindaco Martino Zucco Chinà ha convocato per venerdì in municipio i vertici della società sportiva: “Cercheremo di trovare una soluzione per andare incontro alle esigenze di tutti”.