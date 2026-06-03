A Roccafranca, in provincia di Brescia, un 23enne è morto nella tarda serata di lunedì – 1 giugno – dopo una violenta caduta sull’asfalto a pochi metri dalla sua abitazione. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni a luglio.

La prima ricostruzione

Secondo la ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico quando, prima di salutarsi, si sarebbe aggrappato al cofano dell’auto. Al momento della partenza del veicolo avrebbe perso l’equilibrio, cadendo e battendo la testa sull’asfalto. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo e il conducente risulta indagato per omicidio stradale, con possibili diverse qualificazioni. Gli esami tossicologici su guidatore e passeggeri hanno dato esito negativo. La salma è all’ospedale Civile per l’autopsia.

Il sindaco Marco Franzelli ha dichiarato: “Una tragedia assurda, non è possibile morire così giovani per un gioco finito male”. “Siamo un paese piccolo, ci conosciamo tutti. Il pensiero va soprattutto alla famiglia, a due genitori che hanno visto il loro figlio morire praticamente davanti alla porta di casa” ha aggiunto il primo cittadino.