Una cittadina colombiana di 30 anni, dopo essere stata soccorsa da un automobilista di passaggio che l’ha accompagnata al policlinico Casilino a Roma, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale. La donna è stata trovata sul ciglio della strada con evidenti ecchimosi sul corpo ed è stata immediatamente soccorsa. La Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale e sulla vicenda indaga la squadra mobile di Roma. In ospedale, la donna, pur trovandosi in stato confusionale, avrebbe fornito agli inquirenti una prima ricostruzione di quanto accaduto.

Le indagini

Secondo quanto rivelato, dopo la cena in un ristorante la 30enne sarebbe stata aggredita sessualmente all’interno di una baracca poco distante dal locale. Al momento, la donna non è stata in grado di indicare con precisione la struttura ricettiva dove alloggia a Roma, né di localizzare con esattezza il luogo in cui è stata segregata e violentata. A causa dei ricordi annebbiati della donna, sarà necessario procedere con ulteriori colloqui non appena il suo stato emotivo lo consentirà. Al momento, il lavoro degli inquirenti si concentra sulla ricostruzione degli spostamenti della donna e sull’analisi delle zone limitrofe a via di Tor Cervara, per tentare di identificare l’uomo indicato come presunto autore della violenza.