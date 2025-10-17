Questa mattina, intorno alle 8, è crollato un controsoffitto all’interno di un liceo. L’incidente è avvenuto presso l’Istituto superiore Diaz di via Diana, a Roma. A riferirlo sono stati i vigili del fuoco, spiegando che i calcinacci sono caduti sulle scale dei vari piani dell’edificio.

Studenti evacuati

I pompieri hanno fatto immediatamente evacuare gli studenti da una scala secondaria della scuola. Alcuni di loro, però, pare abbiano respirato le polveri dopo la caduta dei calcinacci. Sono stati così controllati dal personale sanitario del 118, mentre non risultano feriti nell’incidente. Proseguono intanto i controlli della stabilità del tetto.