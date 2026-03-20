Tragedia al Parco degli Acquedotti, a Roma, dove un uomo e una donna sono morti nella mattinata di oggi dopo il crollo del tetto di un casolare solitamente utilizzato da senza fissa dimora in via delle Capannelle. I due corpi sono stati estratti senza vita dalle macerie intorno alle 9. Come emerso dalle testimonianze, nella giornata di ieri si era verificata un’esplosione all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Settimo Gruppo della Polizia Locale, il personale del commissariato Romanina, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Tragedia al Parco degli Acquedotti

Secondo le prime ricostruzioni, a cedere sarebbe stata la copertura del casolare, che ha travolto almeno una delle due vittime. Al momento non è ancora chiaro cosa stessero facendo l’uomo e la donna all’interno della struttura al momento del cedimento. Sono in corso le operazioni per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte nell’incidente, mentre l’area è stata transennata e messa in sicurezza.