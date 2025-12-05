Roma e Milano, i dati sulla criminalità secondo il Censis. La Capitale prima per numero di reati commessi
Il 59° rapporto del Censis fotografa una situazione complessa nelle due principali città italiane. Roma risulta prima per numero totale di reati commessi nel 2024, con 271.779 episodi, seguita da Milano con 226.860. Considerando invece il numero di reati ogni mille residenti, Milano guida la classifica con 69,9, mentre Roma si colloca al terzo posto con 64,3. Nonostante i numeri elevati, nel primo semestre del 2025 entrambe le città mostrano un lieve miglioramento: –7% di reati a Roma e –0,9% a Milano rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Furti e violenze sessuali: i fenomeni più critici
A incrementare in modo significativo i dati della Capitale sono soprattutto i borseggi: 33.468 nel 2024, pari al 23,8% del totale nazionale, con una media impressionante di 92 al giorno. Preoccupante anche il quadro delle violenze sessuali, in forte crescita: Milano registra 691 casi nel 2024, quasi il 10% del totale italiano e con un aumento del 67,3% rispetto al 2019. Roma segue con 510 violenze, in crescita del 22,3%, evidenziando un trend che continua a destare allarme.