Quando si parla di colesterolo alto, si pensa subito a dieta e attività fisica. Ma spesso si sottovaluta un momento chiave della giornata: la sera. È proprio nelle ore serali che molte abitudini possono influenzare il metabolismo, compreso quello dei lipidi. Negli ultimi anni, diversi studi hanno iniziato a osservare come alcune bevande consumate prima di dormire possano avere un impatto positivo sul colesterolo.

Non si tratta di soluzioni miracolose, ma di piccoli gesti quotidiani che, nel tempo, possono contribuire a migliorare il profilo lipidico.

La bevanda più studiata: il latte vegetale (soprattutto di soia)

Tra le opzioni più interessanti, il latte di soia è spesso citato dalla ricerca scientifica. Diversi studi, tra cui una meta-analisi pubblicata sul Journal of Nutrition, hanno evidenziato che il consumo regolare di proteine della soia può contribuire a ridurre i livelli di colesterolo LDL, quello comunemente definito “cattivo”.

Il motivo è legato alla presenza di composti bioattivi, come gli isoflavoni, che sembrano influenzare positivamente il metabolismo dei grassi.

Bere una bevanda a base di soia la sera, quindi, può rappresentare una scelta utile, soprattutto se inserita in un’alimentazione equilibrata.

Le tisane serali: un supporto indiretto ma interessante

Un’altra opzione molto diffusa è rappresentata dalle tisane. Anche se non agiscono direttamente sul colesterolo come alcuni alimenti, possono comunque avere un effetto positivo indiretto.

Ad esempio, tisane a base di piante come camomilla, finocchio o zenzero aiutano a migliorare la digestione e a ridurre lo stress. Questo aspetto è tutt’altro che secondario: lo stress cronico è infatti associato a un peggioramento del profilo lipidico.

Uno studio pubblicato su Phytotherapy Research ha evidenziato che alcune erbe possono avere effetti antiossidanti e antinfiammatori, fattori che contribuiscono alla salute cardiovascolare nel lungo periodo.

Il tè verde: benefici confermati (ma attenzione all’orario)

Il tè verde è probabilmente una delle bevande più studiate in relazione al colesterolo.

Secondo una revisione pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition, il consumo regolare di tè verde è associato a una riduzione significativa del colesterolo totale e LDL.

Questo effetto è legato ai polifenoli, in particolare alle catechine, che aiutano a ridurre l’assorbimento dei grassi a livello intestinale.

Tuttavia, c’è un limite importante: il tè verde contiene caffeina. Per questo motivo, non è sempre la scelta migliore prima di dormire, soprattutto per chi è sensibile agli stimolanti.

Il ruolo delle fibre solubili: una strategia efficace

Alcune bevande serali possono essere arricchite con ingredienti ricchi di fibre solubili, come l’avena.

Le fibre solubili, in particolare i beta-glucani, sono tra gli elementi più studiati per la riduzione del colesterolo. Una meta-analisi pubblicata su The British Journal of Nutrition ha confermato che il consumo regolare di beta-glucani può ridurre significativamente il colesterolo LDL.

Una bevanda calda a base di avena o un porridge leggero serale possono quindi rappresentare una scelta interessante, soprattutto per chi cerca alternative naturali.

Perché proprio la sera?

La sera è un momento strategico per diversi motivi. Dopo cena, il metabolismo rallenta e il corpo entra in una fase di recupero. Le scelte fatte in questa fase possono influenzare i processi notturni, compresi quelli legati al metabolismo lipidico.

Inoltre, sostituire snack poco salutari con una bevanda funzionale può ridurre l’assunzione complessiva di grassi saturi e zuccheri, con effetti positivi indiretti sul colesterolo.

Attenzione alle aspettative

È importante chiarire un punto fondamentale: nessuna bevanda, da sola, è in grado di abbassare significativamente il colesterolo.

Gli studi mostrano effetti reali, ma sempre all’interno di uno stile di vita sano. Alimentazione equilibrata, attività fisica e controllo del peso restano i fattori principali.

Le bevande serali possono essere un supporto, non una soluzione.

Il vero vantaggio: creare una routine sana

Il valore di questo tipo di abitudine non sta solo nei singoli ingredienti, ma nella routine che si costruisce nel tempo.

Bere qualcosa di caldo e salutare la sera può diventare un rituale che aiuta a:

ridurre lo stress

evitare spuntini poco sani

migliorare la qualità del sonno

Tutti fattori che, indirettamente, contribuiscono anche alla salute cardiovascolare.

Disclaimer: questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce il parere di un medico o di un nutrizionista.