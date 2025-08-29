Nel pomeriggio del 28 agosto, a Cinecittà World, il parco divertimenti a Roma, 15 persone sono rimaste bloccate sulle montagne russe a causa di un problema tecnico. Tra loro anche 4 minori. Sulla giostra Aktium, una delle attrazioni acquatiche più apprezzate di Cinecittà World, due vagoni sono andati fuori uso a metà percorso. Alle 14:30 è scattato immediato l’allarme dei gestori del parco e per fortuna, nonostante la grande paura, nessuno è rimasto ferito.

L’intervento dei vigili del fuoco

Subito dopo la segnalazione, la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia con in supporto l’autoscala e il personale specializzato del nucleo Saf – Speleo, Alpino e Fluviale che è dovuto intervenire a 20 metri d’altezza, dove il convoglio si era bloccato. Cinecittà World ha poi spiegato: “Un problema anomalo ha causato il fermo di 2 navicelle della giostra. Queste sono state prontamente bloccate e messe ulteriormente in sicurezza dal nostro personale. Le navicelle sono state poi evacuate dai vigili del fuoco”.

L’attrazione coinvolta, ovvero Aktium, è “un grande water family coaster, una montagna russa acquatica per famiglie, che offre emozioni bagnate, adrenalina e divertimento. È una delle montagne russe acquatiche più alte e veloci d’Italia, con un’altezza di oltre 20 metri e una velocità che raggiunge i 70 km/h”.