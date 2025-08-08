In via Prenestina, a Roma, un ristorante è stato posto sotto sequestro dopo un controllo della Divisione Amministrativa della Questura, supportata dagli agenti del Distretto Prenestino e dalla Squadra Mobile. A quanto pare, nel ristorante etnico Good Sushi è stata individuata la presenza di topi che correvano tra i tavoli. La situazione che le forze dell’ordine hanno riscontrato all’interno del locale, disposto su due livelli, è risultata piuttosto allarmante sotto il profilo igienico e strutturale.

Una serie infinita di violazioni

Durante l’ispezione è emerso che, oltre ai topi, un chiaro ed evidente sintomo di degrado, le attrezzature di sicurezza obbligatorie, come per esempio gli estintori, erano assenti o inutilizzabili. Le vie di fuga d’emergenza, invece, risultavano inaccessibili a causa di arredi o materiali accatastati. Inoltre, l’impianto elettrico, completamente privo di manutenzione, poneva un rischio elevato di cortocircuiti. Gli operatori sanitari dell’ASL hanno poi riscontrato carenze piuttosto gravi nei frigoriferi e nella conservazione degli alimenti, disponendo infine il ritiro e la distruzione immediata dei prodotti alimentari non idonei alla somministrazione.

In un quadro generale di profondo degrado, nel locale Good Sushi è stato perfino individuato uno spazio adibito impropriamente a dormitorio, con materassi sparsi sul pavimento. Qui dormivano alcuni membri del personale del ristorante. Su un totale di 45 dipendenti, due di loro sono risultati privi di un titolo valido per la permanenza in Italia. Sono immediatamente scattati approfondimenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura per valutare l’adozione di eventuali provvedimenti di rimpatrio nel loro Paese d’origine. Sono ancora in corso gli accertamenti, anche per definire la posizione contrattuale degli altri dipendenti. Molti di loro, infatti, sarebbero impiegati in mansioni diverse rispetto a quelle dichiarate.

A fronte di una situazione allarmante, il ristorante, come detto, è stato posto sotto sequestro preventivo. La Procura di Roma ha poi chiesto e ottenuto dal Giudice la convalida per le Indagini Preliminari, che si concentreranno soprattutto sulle responsabilità penali e amministrative legate alla sicurezza, all’igiene e alla gestione del personale.