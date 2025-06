Mercoledì mattina, a Roma, nel quartiere San Paolo, un maturando in cerca di parcheggio ha lasciato l’auto sulle strisce blu senza pagare visto che era in ritardo per la prima prova dell’esame di Maturità. A raccontare la storia è il Messaggero. Dopo aver girato a lungo – circa 20 minuti – senza successo, ha deciso di lasciare un biglietto sul cruscotto rivolto ai vigili: “Vi prego, ho la Maturità, ho girato per 20 minuti”. Il gesto, però, non ha smosso la rigidità degli agenti, che hanno comunque staccato la multa.