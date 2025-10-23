A Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo, un’intera famiglia è stata trovata morta nella loro abitazione. Nella notte sono stati rinvenuti i corpi del padre (52 anni), della madre (47) e della figlia (28), dopo una chiamata di emergenza di conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Si tratta di una famiglia di origini moldave, residente in Italia da diversi anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Dopo aver forzato l’ingresso, i pompieri hanno rinvenuto i tre componenti della famiglia, ciascuno nel proprio letto e completamente privi di sensi. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il loro decesso.

Ipotesi monossido di carbonio

Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe stato lanciato dai colleghi del padre, che non si presentava al lavoro in un’azienda del ferrarese da lunedì. Il primo esame esterno dei corpi da parte del medico legale, intervenuto su richiesta delle forze dell’ordine, non ha evidenziato segni di violenza. Ritrovato morto anche il gatto di casa. Si ipotizza dunque un decesso multiplo causato da esalazioni di monossido di carbonio.

L’ipotesi è che siano deceduti nel sonno, molto probabilmente dopo aver inalato monossido di carbonio o altre sostanze tossiche. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri. Da chiarire anche il momento in cui sono avvenuti i decessi, che potrebbe risalire anche a un paio di giorni prima il ritrovamento dei corpi.