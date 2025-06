Una vicenda dai contorni sorprendenti è emersa a Milano, dove un uomo è stato denunciato per aver rubato ripetutamente oro dalla fonderia in cui lavorava. Il protagonista della vicenda è un cittadino italiano di 38 anni, individuato dagli agenti del commissariato di Rho-Pero durante un controllo in un negozio compro-oro della zona. Il comportamento dell’uomo, apparso subito nervoso e incerto, ha insospettito gli agenti: risiedeva in un’altra provincia lombarda e ha fornito spiegazioni contraddittorie sulla sua presenza nel negozio. Poco dopo, ha consegnato spontaneamente agli agenti una lamina di oro grezzo, di circa 250 grammi di oro da 24 carati, per un valore di circa 23mila euro. L’oggetto, secondo quanto dichiarato dallo stesso 38enne, sarebbe stato sottratto da una fonderia dove aveva lavorato fino a gennaio.

Le indagini si sono rapidamente estese al suo domicilio, dove i poliziotti hanno trovato altri pezzi di oro grezzo compatibili con la stessa provenienza. Il caso è apparso subito più ampio di quanto inizialmente ipotizzato.

Il metodo dei dreadlocks e il bottino da 150mila euro

L’uomo, messo di fronte alle prove, ha raccontato agli agenti il metodo con cui riusciva a far uscire il prezioso metallo dalla fonderia eludendo i controlli di sicurezza. All’uscita dalla fonderia, dove avveniva un controllo, inseriva questi pezzi e lamine di oro grezzo nei capelli dreadlocks (i rasta) molto lunghi eludendo, in tal modo, il controllo con il metal detector che non veniva passato all’altezza della testa.

Il sistema ha funzionato per diversi mesi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 38enne avrebbe venduto quasi 2 chili d’oro in un anno, ricavando circa 150mila euro grazie a una rete di almeno venti negozi compro-oro in tutta la regione.