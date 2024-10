Ruba le offerte dei fedeli, vandalizza la parrocchia, dà fuoco al convitto: arrestato 29enne a Vejano (Viterbo)

Era l’incubo di Vejano, piccolo centro della provincia di Viterbo. Un 29enne già noto per varie intemperanze tra cui i maltrattamenti in famiglia per pretendere e ottenere denaro, s’era fissato con la parrocchia locale per sfogare i suoi istinti criminali.

Ruba le offerte dei fedeli, vandalizza la parrocchia, dà fuoco al convitto

Alla fine lo hanno arrestato. Nell’ordine, ha rubato soldi dalle offerte dei fedeli, dagli offertori e dai candelieri, ha distrutto e vandalizzato, alla fine ha dato fuoco al piccolo alloggio del parroco che usava per ospitare persone bisognose di ricovero.

Ora è inagibile. Parroco e concittadini ne hanno avuto abbastanza: hanno aiutato i carabinieri ha incastrarlo, il resto lo hanno fatto le telecamere di sorveglianza. Il 29enne è stato assicurato alla giustizia.