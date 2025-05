Ultimo audace colpo dei soliti ignoti a Roma: al furto con destrezza di una grande partita di rame e di materiale elettrico, si accompagna la beffa di uno scassinamento in diretta tv, perpetrato cioè sotto le telecamere e le finestre del Commissariato Trevi, a due passi da Piazza Venezia.

Sotto il Commissario Trevi vicino a Piazza Venezia

I ladri, vestiti da tecnici della Areti spa per una qualche vaga emergenza alla rete elettrica, hanno lavorato comodamente un paio d’ore, pausa caffé al vicino bar compresa.

Parcheggiato il furgoncino d’ordinanza, hanno aperto la cabina elettrica e, con pazienza e sapendo bene dove mettere le mani, hanno proceduto alla minuziuosa rimozione di cavi e fili intessuti di quel prezioso materiale che è diventato il rame.

Un po’ in ritardo, un po’ frustrati, gli agenti al Commissariato Trevi hanno dato il via alle investigazioni del caso. A cominciare dal film del furto raccolto dalle telecamere. In qualche modo un déjà vu.