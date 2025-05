Pensavano di aver messo a segno un colpo redditizio, ma un dettaglio ha mandato all’aria i loro piani. È accaduto nei pressi di Anagni, nel Frusinate, dove tre uomini sono stati arrestati dalla polizia stradale dopo aver rubato oltre quattro tonnellate di rame. A tradirli, paradossalmente, è stato proprio il peso del bottino: il furgone utilizzato per il trasporto era talmente carico da bucare una gomma.

I fatti sono avvenuti nel corso del fine settimana, quando una pattuglia della Polstrada ha notato il veicolo sospetto parcheggiato in un piazzale. La gomma completamente a terra e il vistoso abbassamento dell’assetto hanno insospettito gli agenti, che hanno deciso di ispezionare il mezzo. All’interno, nascosti nel vano di carico, c’erano ben 4.160 chili di rame, per un valore di mercato stimato in circa 160mila euro.

Il ritorno al furgone e l’arresto

Consapevoli dell’entità del ritrovamento, gli agenti non hanno proceduto subito con la rimozione del mezzo. Al contrario, si sono nascosti nei paraggi, attendendo che i responsabili si facessero vivi per recuperare il carico. L’intuizione si è rivelata giusta: dopo poco tempo, tre uomini sono tornati sul posto. Appena si sono avvicinati al furgone, sono stati bloccati e arrestati.

Le indagini successive hanno consentito di ricostruire l’origine del rame: era stato sottratto a una ditta incaricata di lavori di manutenzione all’interno di un’importante azienda farmaceutica della zona. Il colpo, se andato a segno completamente, avrebbe rappresentato un danno economico ingente. Ma il piano si è infranto sotto il peso – letterale – dell’avidità.