A distanza di due anni dal furto, i 350 lettini scomparsi da uno stabilimento balneare di Reggio Emilia sono stati ritrovati a centinaia di chilometri di distanza, sulla spiaggia di Capo Rodoni, in Albania, nei pressi di Durazzo. Il materiale, dal valore complessivo di circa 45 mila euro, è stato riconosciuto casualmente da una turista italiana durante una vacanza. Sui lettini era infatti ancora ben visibile il marchio “Onde Chiare”, lo stabilimento dal quale erano stati sottratti nel 2023. La donna ha subito avvisato i proprietari, che hanno confermato l’origine dell’attrezzatura.

Le iniziative per recuperarli

Dopo la segnalazione, i gestori dello stabilimento hanno informato le forze dell’ordine e incaricato un avvocato operante in Albania di avviare le procedure per ottenere la restituzione dei lettini attraverso la magistratura locale. A rafforzare le speranze era stato anche un video pubblicato dal primo ministro albanese Edi Rama, nel quale venivano mostrate operazioni di controllo sulle spiagge e la rimozione di strutture non autorizzate.

I lettini sono ancora sulla spiaggia

Nonostante le iniziative avviate, la situazione non si è ancora sbloccata. Come spiegato dal titolare di Onde Chiare, Enrico Cavazzoni, i proprietari conoscono con precisione il luogo in cui si trovano i lettini, ma non sono ancora riusciti a riportarli in Italia. Ulteriori segnalazioni arrivate nelle ultime settimane, corredate da fotografie pubblicate sui social, confermano che l’attrezzatura è ancora utilizzata nello stesso stabilimento balneare albanese e non risulta sequestrata dalle autorità.