Ryan Ruth, l’uomo accusato di aver tentato di uccidere Donald Trump il 15 settembre 2024 nel suo golf club a West Palm Beach, è stato condannato per tutti i capi d’accusa a Miami. Routh, una volta appresa la notizia, ha tentato di pugnalarsi al collo in tribunale con una penna ed è stato fermato in tempo dalle autorità che lo hanno rapidamente circondato e portato fuori dall’aula.

Routh, che pur non avendo nessun esperienza nel settore ha deciso di rappresentarsi da solo, è stato condannato da una giuria composta da cinque uomini e sette donne dopo circa due ore di camera di consiglio. Il 59enne ora rischia l’ergastolo: il processo si svolgerà a dicembre. Mentre i giurati stavano uscendo dall’aula dopo l’annuncio del verdetto, Routh ha afferrato una penna da una scrivania e ha cercato di pugnalarsi al collo ed è stato fermato in tempo.

Donald Trump ha accolto con soddisfazione la condanna del suo attentatore: “Sono molto grato alla giustizia e per il modo in cui la vicenda è stata gestita da Pam Bondi, Todd Blanche e tutti gli altri”, ha detto a margine dell’Assemblea dell’Onu. “Non possiamo permettere che accadano cose del genere e non soltanto ad un presidente. Giustizia è stata fatta, vedremo cosa succederà”, ha aggiunto.

Routh è stato riconosciuto colpevole di tutte le accuse, tra cui il tentato omicidio di un candidato presidenziale e diversi reati gravi legati alle armi da fuoco. Trump allora era candidato alla presidenza: mentre stava giocando a golf in uno dei suoi campi a West Palm Beach, vicino a Mar-a-Lago, gli agenti dei servizi segreti scoprirono un fucile semiautomatico con mirino nascosto tra i cespugli. Routh era lì e cercò di fuggire. Venne arrestato poco dopo ed identificato come l’autore del tentato omicidio. Sulla scena vennero trovati anche alcuni appunti che indicavano che stava pianificando l’assassinio da mesi. Dopo essere stato scoperto, Routh ebbe un comportamento bizzarro. Si difese parlando di Hitler, Putin e sfidando Trump ad una partita a golf. L’Fbi tuttavia lo inchiodò grazie a prove schiaccianti che dimostrarono la sua preparazione.

L’accusa ha descritto Routh come una persona a sangue freddo. “Aveva la miccia pronta e l’ha rimossa. Vi rendete conto di quanto fosse vicino a metterla in atto?” ha dichiarato in aula il procuratore John Shipley.